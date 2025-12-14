Жителей Башкирии предупреждают об опасности

21:38, 14 дек 2025

В Башкортостане в понедельник, 15 декабря, продолжится непогода — регион ожидают метели, снежные заносы на дорогах и порывистый ветер до 20 м/с. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр «Башгидромет».

На территории республики установилась сплошная облачность. В большинстве районов пройдёт снег, который местами будет сопровождаться метелями. Синоптики предупреждают об осложнении дорожной обстановки — снегопад и ветер создадут серьёзные проблемы для автомобилистов, особенно на загородных трассах.

Что ждёт водителей

На отдельных участках дорог прогнозируется образование снежных заносов. На открытой местности ветер будет переметать снег через проезжую часть, формируя сугробы прямо на трассах. Видимость в таких условиях существенно снизится — местами до одного-двух километров.

Западный ветер будет дуть со скоростью 8–13 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 15–20 м/с. Такая сила ветра значительно усилит эффект метели и ускорит образование снежных наносов.

Температура воздуха

Термометры покажут типичные для середины декабря значения. Ночью температура опустится до −14°C ... −19°C. Дневного потепления ждать не стоит — температура воздуха составит −10°C ... −15°C.

Погода в Уфе

Столица республики окажется в аналогичных погодных условиях. Город будет облачно, пройдёт снег. На улицах и дорогах возможны заносы и накат. Западный ветер сохранится в пределах 8–13 м/с периодически усиливаясь.

Температура в Уфе ночью составит −14°C ... −16°C, днём — −11°C ... −13°C. Учитывая сочетание осадков и ветра, передвижение по городу может быть затруднено как для автомобилистов, так и для пешеходов.

Специалисты рекомендуют жителям региона учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать повышенную осторожность на дорогах.

