В Башкирии похолодает до -23 градусов

21:59, 15 дек 2025

Затяжная метель, накрывшая Башкирию в последние дни, наконец начнет сдавать свои позиции. Синоптики «Башгидромета» опубликовали прогноз на 16 декабря.

Согласно их данным, на смену непрерывной непогоде придут кратковременные снегопады и переменная облачность, хотя ветер пока не спешит успокаиваться.

Во вторник по региону ожидается неустойчивая погода. Ночью местами еще сохранятся метели, а интенсивность осадков будет варьироваться от слабой до умеренной. Днем снегопады станут реже и слабее. Ветер подует с северо-запада и запада со скоростью 7–12 м/с, но в ночные часы в отдельных районах порывы могут достигать штормовых значений — до 15–20 м/с. Температурный фон останется зимним: ночью столбики термометров покажут от −13 до −18 градусов, а при прояснениях воздух остынет до −23. Днем — до −10...−15.

В Уфе картина будет схожей: облачность с прояснениями и снегопад ночью, который днем сменится локальными слабыми осадками. Ветер в столице республики также будет ощутимым, с порывами до 16 м/с. Температура ночью в городе составит −14...−16 градусов, а днем поднимется до −12...−14.

Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria.ru