В Башкирии ограничат продажу алкоголя на новогодних каникулах

22:03, 15 дек 2025

В Башкирии вводятся временные ограничения на реализацию спиртного в праздничные дни. Об этом сообщила пресс-служба администрации Уфы.

Согласно установленным правилам, 3 января приобрести алкогольную продукцию можно будет исключительно с 17:00 до 23:00. В период с 4 по 6 января торговля спиртным разрешена в два временных промежутка: утром с 8:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 23:00.

Ограничения закреплены на законодательном уровне. Розничным продавцам алкоголя следует учитывать новые требования — за их нарушение предусмотрены штрафные санкции. Исключение сделано для предприятий общественного питания.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Gemini
Теги: Уфа
