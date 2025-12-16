Где в Уфе покататься с горок этой зимой
21:24, 16 дек 2025
В этом году в Уфе установят 21 сертифицированную горку. Конструкции появятся на главных площадях, в парках и жилых районах.
Где больше всего горок (по 3 единицы):
- У ДК «Моторостроитель».
- Возле Уфимской детской филармонии.
По две горки поставят здесь:
- Площадь имени Ленина.
- Территория перед Дворцом спорта.
- Парк «Демский».
- Парк «Кашкадан».
По одной горке установят в центре и популярных местах:
- У конгресс-холла «Торатау».
- В парке «Волна».
- На площади Орджоникидзе.
- В сквере Юнармейцев.
Горки в жилых районах:
- Кузнецовский затон (ул. Булата Имашева).
- Максимовка (новогодний городок).
- Двор на улице Мелеузовской, 31.
Автор: Семен Подгорный
