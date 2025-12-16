Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Где в Уфе покататься с горок этой зимой

Где в Уфе покататься с горок этой зимой

21:24, 16 дек 2025

В этом году в Уфе установят 21 сертифицированную горку. Конструкции появятся на главных площадях, в парках и жилых районах.

Где больше всего горок (по 3 единицы):

  • У ДК «Моторостроитель».
  • Возле Уфимской детской филармонии.

По две горки поставят здесь:

  • Площадь имени Ленина.
  • Территория перед Дворцом спорта.
  • Парк «Демский».
  • Парк «Кашкадан».

По одной горке установят в центре и популярных местах:

  • У конгресс-холла «Торатау».
  • В парке «Волна».
  • На площади Орджоникидзе.
  • В сквере Юнармейцев.

Горки в жилых районах:

  • Кузнецовский затон (ул. Булата Имашева).
  • Максимовка (новогодний городок).
  • Двор на улице Мелеузовской, 31.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа
Читайте также

В Уфе поставляется вода с экстремальным превышением допустимых норм
ЖКХ в Башкирии
В Уфе поставляется вода с экстремальным превышением допустимых норм
В Уфе мальчик получил травмы съехав с горки и ударившись о стену
Происшествия в Башкирии
В Уфе мальчик получил травмы съехав с горки и ударившись о стену
Главный памятник Уфы готовят к демонтажу
Общество в Башкирии
Главный памятник Уфы готовят к демонтажу
В Уфе появится первая пешеходная улица
Общество в Башкирии
В Уфе появится первая пешеходная улица


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен