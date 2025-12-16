Где в Уфе покататься с горок этой зимой

21:24, 16 дек 2025

В этом году в Уфе установят 21 сертифицированную горку. Конструкции появятся на главных площадях, в парках и жилых районах.

Где больше всего горок (по 3 единицы):

У ДК «Моторостроитель».

Возле Уфимской детской филармонии.

По две горки поставят здесь:

Площадь имени Ленина.

Территория перед Дворцом спорта.

Парк «Демский».

Парк «Кашкадан».

По одной горке установят в центре и популярных местах:

У конгресс-холла «Торатау».

В парке «Волна».

На площади Орджоникидзе.

В сквере Юнармейцев.

Горки в жилых районах:

Кузнецовский затон (ул. Булата Имашева).

Максимовка (новогодний городок).

Двор на улице Мелеузовской, 31.

Автор: Семен Подгорный