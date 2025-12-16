Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии к концу недели потеплеет до нуля

21:43, 16 дек 2025

В Башкирии на текущей неделе ожидается заметное потепление до 0 градусов, сообщили в Гидрометцентре России.

В середине недели синоптики фиксируют смену метеоусловий: в среду днем температура поднимется до минус 9, в четверг прогнозируется до минус 4 и пройдет снег.

Самым теплым станет пятничный день, когда воздух прогреется до 0 и возможны смешанные осадки в виде дождя и снега, их вероятность превышает 80 процентов.

Ночь с четверга на пятницу пройдет при около минус 6 градусов. В выходные дни специалисты ожидают возвращения более холодной погоды.

Синоптики отмечают, что середина недели пройдет на фоне потепления и осадков, а к выходным ожидается новое понижение температуры.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Gemini
Теги: погода в башкирии
