В Башкирии к концу недели потеплеет до нуля

21:43, 16 дек 2025

В Башкирии на текущей неделе ожидается заметное потепление до 0 градусов, сообщили в Гидрометцентре России.

В середине недели синоптики фиксируют смену метеоусловий: в среду днем температура поднимется до минус 9, в четверг прогнозируется до минус 4 и пройдет снег.

Самым теплым станет пятничный день, когда воздух прогреется до 0 и возможны смешанные осадки в виде дождя и снега, их вероятность превышает 80 процентов.

Ночь с четверга на пятницу пройдет при около минус 6 градусов. В выходные дни специалисты ожидают возвращения более холодной погоды.

Синоптики отмечают, что середина недели пройдет на фоне потепления и осадков, а к выходным ожидается новое понижение температуры.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Gemini