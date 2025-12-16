Как получить удостоверение ветерана СВО в Башкирии

21:59, 16 дек 2025

В республике вырос спрос на юридическую помощь для военных. Чаще всего бойцы и их семьи спрашивают, как получить статус ветерана боевых действий. Этим занимается фонд «Защитники Отечества».

Как оформить статус бойцам СВО

Сотрудники фонда помогают собрать документы и передают их в комиссию Минобороны. Министерство рассматривает заявку и выдает удостоверение.

В процедуре есть изменения. Теперь, чтобы подтвердить статус участника СВО, нужны показания двух свидетелей. Их необходимо заверить у нотариуса. Нотариальная палата республики делает это для бойцов бесплатно.

С чем еще помогут юристы

Кроме получения удостоверения, в фонде разъясняют, как:

оформить федеральные и региональные льготы;

разобраться с алиментами;

снять арест с банковских счетов;

восстановить потерянные документы.

Родственникам помогают юридически признать бойца погибшим, установить отцовство или подтвердить факт воспитания.

Потребность в правовой поддержке растет. Глава филиала фонда Гульнур Кульсарина на круглом столе в Госсобрании сообщила, что количество обращений увеличилось в разы. Если в 2023 году поступило 1489 запросов, то к началу декабря 2025 года зарегистрировано уже 6454 обращения.

Автор: Семен Подгорный