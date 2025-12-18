Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Погода в Башкирии крайне удивит: будет то очень тепло, то очень холодно

Погода в Башкирии крайне удивит: будет то очень тепло, то очень холодно

22:47, 18 дек 2025

Жителей Башкирии предупредили о резком похолодании в выходные. По данным Башгидромета, в ближайшие дни в регионе ожидаются значительные температурные перепады — столбик термометра опустится почти на двадцать градусов.

В пятницу, 19 декабря, синоптики прогнозируют снег и мокрый снег. На дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица, на проводах и деревьях — налипание мокрого снега. Ночью термометры покажут от −4 до −9 градусов, днём — от 0 до −5. Ветер сменится с южного на северо-западный.

Однако уже в субботу, 20 декабря, в республику придет резкое похолодание. В северных районах ночью температура опустится до −20, а при прояснениях — до −27 градусов. Днём здесь будет от −14 до −19. Южная часть региона получит более мягкие показатели: от −8 до −13 градусов как ночью, так и днём. Местами пройдёт небольшой снег.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
Читайте также

В Башкирии выпадет снег и ударят морозы
Общество в Башкирии
В Башкирии выпадет снег и ударят морозы
Погода приготовила жителям Башкирии очень неприятный сюрприз
Общество в Башкирии
Погода приготовила жителям Башкирии очень неприятный сюрприз
Башкирию на выходные ждёт похолодание с мокрым снегом и заморозками
Общество в Башкирии
Башкирию на выходные ждёт похолодание с мокрым снегом и заморозками
В Башкирии погода резко поменяется в худшую сторону
Общество в Башкирии
В Башкирии погода резко поменяется в худшую сторону


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен