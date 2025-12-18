Погода в Башкирии крайне удивит: будет то очень тепло, то очень холодно

22:47, 18 дек 2025

Жителей Башкирии предупредили о резком похолодании в выходные. По данным Башгидромета, в ближайшие дни в регионе ожидаются значительные температурные перепады — столбик термометра опустится почти на двадцать градусов.

В пятницу, 19 декабря, синоптики прогнозируют снег и мокрый снег. На дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица, на проводах и деревьях — налипание мокрого снега. Ночью термометры покажут от −4 до −9 градусов, днём — от 0 до −5. Ветер сменится с южного на северо-западный.

Однако уже в субботу, 20 декабря, в республику придет резкое похолодание. В северных районах ночью температура опустится до −20, а при прояснениях — до −27 градусов. Днём здесь будет от −14 до −19. Южная часть региона получит более мягкие показатели: от −8 до −13 градусов как ночью, так и днём. Местами пройдёт небольшой снег.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный