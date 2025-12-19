Все новости Уфы и Башкортостана
Гололёд и морозы до -25: в Башкирии объявили об опасной погоде

Гололёд и морозы до -25: в Башкирии объявили об опасной погоде

21:26, 19 дек 2025

Госкомитет Башкирии по ЧС предупреждает жителей республики о неблагоприятных погодных условиях 20 декабря. По данным Башгидромета, резкое похолодание создаст опасную обстановку на дорогах.

В ближайшие сутки ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдёт небольшой снег, местами умеренные снегопады. Днём осадков практически не будет, лишь на юге возможен небольшой снег. Главная опасность — гололёд и гололедица. Ветер умеренный, северный и северо-восточный.

В северной части республики ночью температура опустится до −15...-20 градусов, при прояснениях — до −25. Днём ожидается −14...-19 градусов. На юге будет теплее: ночью и днём до −6...-11 градусов, однако к вечеру похолодает до −13...-18.

Ночью во время снегопадов на отдельных участках дорог видимость снизится до двух-четырёх километров. Спасатели рекомендуют по возможности ограничить поездки и соблюдать осторожность на скользких участках.

