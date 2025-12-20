Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии прогнозируется перепад температуры почти в 30 градусов

21:49, 20 дек 2025

Жителей Башкирии в воскресенье, 21 декабря, ожидает резкая смена погодных условий. По информации Башгидромета, в течение суток температура воздуха изменится от −30 до −2 градусов.

Ночью столбики термометров опустятся до −19...-24 градусов, а при прояснении похолодает до −25...-30. Днём прогнозируется значительное потепление: воздух прогреется до −2...-7 градусов, хотя на юго-востоке республики сохранится до −12.

Синоптики предупреждают о небольшом снеге ночью и днём. В северных районах осадки усилятся до умеренных. В отдельных частях региона ожидается метель, гололёд, снежные заносы на дорогах и гололедица.

Направление ветра сменится с северо-восточного на юго-западное и южное. Ночью ветер будет слабым, днём усилится до умеренного. Утром и в течение дня местами возможны порывы до сильного.

Автор: Семен Подгорный
