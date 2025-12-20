Все новости Уфы и Башкортостана
Стало известно, кому из россиян с 1 января повысят пенсии

21:54, 20 дек 2025

С 1 января 2025 года часть пенсионеров получит доплату к пенсии в размере 9584,69 рубля. Деньги придут автоматически вместе с основной пенсией уже в январе.

Кому положена надбавка

Выплата касается граждан, у которых в декабре наступило одно из событий:

  • Исполнилось 80 лет.
  • Установлена I группа инвалидности.

Как рассчитывается сумма

Государство платит к страховой пенсии фиксированную часть. Для указанных категорий эта часть удваивается. Сумма прибавки составляет ровно одну фиксированную выплату — 9584,69 рубля.

Важное условие

Надбавку начисляют только по одному основанию. Если пенсионер получил I группу инвалидности и в этом же месяце отметил 80-летие, доплату не суммируют. Пенсия увеличится только один раз на 9584,69 рубля.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: пенсии
