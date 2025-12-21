Волонтеры создали семью после знакомства на «Итогах года» с Путиным

21:28, 21 дек 2025

Год назад во время подготовки к прямой линии президента познакомились волонтеры Народного фронта — Валерия из Уфы и Михаил из Санкт-Петербурга. Спустя год они уже женаты и воспитывают сына.

В декабре прошлого года 20-летняя Валерия и 30-летний Михаил работали в московском кол-центре: принимали вопросы граждан для Владимира Путина. До этого оба ездили с гуманитарными миссиями в зону СВО. В Москве в свободное от работы время они гуляли по ВДНХ и ходили на хоккей.

Ради отношений Михаил переехал из Петербурга в Уфу. Семья останется в Башкирии, пока Валерия не закончит Уфимский нефтяной университет по специальности «промышленная теплоэнергетика». Затем Громовы планируют переезд в Петербург.

Михаил уже оценил предгорья Южного Урала, которых нет в Ленобласти, но отметил, что Уфа — необычно протяженный город, а у жителей особый менталитет.

Недавно у пары родился сын Егор. Из-за ребенка Громовы временно отказались от дальних поездок, но продолжают участвовать в акциях Народного фронта в Уфе.

В этом году «Итоги года» снова стали поводом для создания семьи. 19 декабря 23-летний журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов появился в эфире с табличкой «Хочу жениться» и сделал предложение своей девушке Ольге. Она ответила согласием в соцсетях.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети