В Башкирии насупит редкое зимнее потепление
21:42, 21 дек 2025
В республике 22 декабря произойдет резкий температурный скачок — такие перепады для региона случаются нечасто, предупреждает Башгидромет.
По данным синоптиков, ночью понедельника столбики термометров покажут от −4 до −9 градусов, а днем воздух прогреется до отметок −2...-7. В ряде районов пройдет снег — от небольшого до умеренного. Отдельные территории столкнутся с гололедицей на дорогах.
Ветер ожидается южного и юго-западного направления, умеренный по силе, однако местами возможны сильные порывы. Жителям региона рекомендуется учитывать погодные условия при планировании поездок.
Автор: Семен Подгорный
