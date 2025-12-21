В Башкирии насупит редкое зимнее потепление

21:42, 21 дек 2025

В республике 22 декабря произойдет резкий температурный скачок — такие перепады для региона случаются нечасто, предупреждает Башгидромет.

По данным синоптиков, ночью понедельника столбики термометров покажут от −4 до −9 градусов, а днем воздух прогреется до отметок −2...-7. В ряде районов пройдет снег — от небольшого до умеренного. Отдельные территории столкнутся с гололедицей на дорогах.

Ветер ожидается южного и юго-западного направления, умеренный по силе, однако местами возможны сильные порывы. Жителям региона рекомендуется учитывать погодные условия при планировании поездок.

Автор: Семен Подгорный