Морозы до -36: В Башкирию на три дня нагрянут аномальные холода
21:19, 22 дек 2025
Госкомитет РБ по ЧС предупреждает жителей Башкирии о резком похолодании. По данным синоптиков Башгидромета, с 24 по 26 декабря в регион придёт аномально холодная погода.
Температура воздуха опустится на 9-14 градусов ниже климатической нормы. Ночью столбики термометров покажут от −26 до −31 градуса, а при прояснениях значения могут упасть до −36. Днём ожидается от −20 до −25 градусов, местами похолодает до −30. В отдельных районах республики прогнозируется небольшой снег.
Потепление придёт в Башкирию днём 26 декабря.
