В Башкирии попрощались с погибшим бойцом СВО

21:54, 22 дек 2025

В Кумертау прошла церемония прощания с военнослужащим Сергеем Коняевым, который погиб в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Митинг состоялся у Вечного огня. Сергей Коняев, уроженец Кумертау 1980 года рождения, в текущем году подписал контракт на военную службу. Служил стрелком мотострелкового отделения. Военнослужащий погиб на территории Донецкой Народной Республики. Церемония прощания собрала жителей города, которые пришли почтить память земляка.

Автор: Семен Подгорный

Фото: администрация Кумертау