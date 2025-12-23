Клещи на новогодней ёлке не опасны: разбор мифа
21:50, 23 дек 2025
В СМИ и телеграм-канале «База» распространилась новость, что из-за теплой зимы клещи не впали в спячку и попадают в квартиры вместе с новогодними ёлками. Санитарный врач из Башкирии объяснил, почему это неправда и бояться нечего.
Клещи не живут на деревьях
Зимой паразиты находятся в анабиозе. Они спят в лесной подстилке, под листвой и в верхних слоях почвы. На ветки деревьев они не поднимаются даже летом.
Выбирают не те деревья
В редких случаях клещ может зимовать в рыхлой коре старого дерева у самых корней. Но для праздника рубят молодые ели и сосны с плотной корой. Вероятность принести на них паразита минимальна.
В квартире клещ погибнет
Даже если насекомое случайно попадет в дом, оно не представляет угрозы. В квартире для него слишком сухо и нет пропитания, поэтому клещ быстро погибнет.
