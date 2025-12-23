Все новости Уфы и Башкортостана
Клещи на новогодней ёлке не опасны: разбор мифа

Клещи на новогодней ёлке не опасны: разбор мифа

21:50, 23 дек 2025

В СМИ и телеграм-канале «База» распространилась новость, что из-за теплой зимы клещи не впали в спячку и попадают в квартиры вместе с новогодними ёлками. Санитарный врач из Башкирии объяснил, почему это неправда и бояться нечего.

Клещи не живут на деревьях

Зимой паразиты находятся в анабиозе. Они спят в лесной подстилке, под листвой и в верхних слоях почвы. На ветки деревьев они не поднимаются даже летом.

Выбирают не те деревья

В редких случаях клещ может зимовать в рыхлой коре старого дерева у самых корней. Но для праздника рубят молодые ели и сосны с плотной корой. Вероятность принести на них паразита минимальна.

В квартире клещ погибнет

Даже если насекомое случайно попадет в дом, оно не представляет угрозы. В квартире для него слишком сухо и нет пропитания, поэтому клещ быстро погибнет.

Автор: Семен Подгорный
