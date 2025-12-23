Все новости Уфы и Башкортостана
Морозы до -32 градусов: МЧС Башкирии просит жителей не выходить из дома

22:04, 23 дек 2025

ГУ МЧС России по Республике Башкортостан выпустило экстренное предупреждение для жителей региона. Гражданам рекомендовано воздержаться от выхода на улицу без крайней необходимости.

Причина — резкий перепад температур. Сейчас в республике около −4 градусов, однако уже ночью похолодает до −32. На дорогах прогнозируется гололедица, местами пройдет небольшой снег.

24 декабря морозная погода сохранится. Днем и ночью столбики термометров будут показывать от −20 до −25 градусов. При прояснениях температура опустится до −27, −32 градусов. Относительно теплее будет лишь на юге Башкирии — там ожидается от −6 до −11 градусов с понижением к вечеру до −13, −18. Ветер прогнозируется северо-западный, умеренной силы. По северным районам существенных осадков синоптики не ожидают.

Автор: Семен Подгорный
Фото: allbashkiria.ru
Теги: погода в башкирии
