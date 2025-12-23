Все новости Уфы и Башкортостана
Боец из Башкирии получил орден Мужества за уничтожение позиции ВСУ

22:08, 23 дек 2025

Командир взвода полка «Башкортостан» Салават Яласов награжден орденом Мужества за успешную операцию на передовой. Об этом сообщил телеграм-канал «Башкирский батальон».

Лейтенант возглавил снайперскую группу при выполнении боевой задачи. Под артобстрелом военнослужащие ликвидировали укрепленную позицию противника и захватили в плен одного украинского военного. Группа вернулась на свои позиции без потерь личного состава.

Салават Яласов служит в стрелковой роте имени Ахата Ахметьянова. Высокую награду он получил за мужество и профессионализм, проявленные в ходе спецоперации. Умелое командование позволило выполнить задачу в сложных боевых условиях.

Автор: Семен Подгорный
Фото: «Башкирский батальон» / telegram-канал
спецоперация
