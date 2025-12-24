Все новости Уфы и Башкортостана
До минус 36: МЧС экстренно обратилось к жителям Башкирии из-за надвигающихся аномальных морозов

22:28, 24 дек 2025

В ночь на 25 декабря республику накроет волна экстремального холода — столбики термометров рухнут до рекордных отметок. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по Башкортостану.

По данным спасателей, в Зауралье ночью похолодает до −20...-25 градусов, в остальных районах республики ожидается −26...-31. При ясном небе температура упадет до −36. Днем воздух прогреется лишь до −19...-24, местами сохранится до −29 градусов. В отдельных районах пройдёт небольшой снег. Ветер северо-западный и западный, ночью умеренный. На дорогах образуется гололедица, утром и ночью из-за дымки видимость упадёт до двух-четырёх километров.

МЧС обратилось к жителям с рядом рекомендаций. Спасатели призывают не допускать перекала печей и не оставлять включёнными электрообогреватели. Время на улице следует сократить до минимума, а рыбалку, дальние поездки и длительные прогулки лучше отложить. Категорически не рекомендуется согреваться алкоголем — он лишь создаёт иллюзию тепла, при этом ускоряя охлаждение организма.

При первых признаках переохлаждения необходимо зайти в любое тёплое помещение: магазин, кафе или подъезд. Автомобилистам, чья машина заглохла вдали от населённых пунктов, советуют оставаться в салоне, вывесить яркую ткань на антенну, вызвать спасателей и экономить топливо.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
