Башкирия оттаивает: после -35 регион ждёт резкое потепление

Башкирия оттаивает: после -35 регион ждёт резкое потепление

22:04, 26 дек 2025

Республика выходит из ледяного плена — аномальные морозы до −35 градусов отступают. Прогноз озвучили в региональном Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу, 27 декабря, погода в Башкирии заметно смягчится. Небо затянет облаками с прояснениями, местами выпадет небольшой снег.

Ночью термометры покажут от −10 до −15 градусов, при прояснениях возможно похолодание до −20. Дневная температура поднимется до −7,-12. Ветер умеренный, южный.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
