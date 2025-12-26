Башкирия оттаивает: после -35 регион ждёт резкое потепление

22:04, 26 дек 2025

Республика выходит из ледяного плена — аномальные морозы до −35 градусов отступают. Прогноз озвучили в региональном Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу, 27 декабря, погода в Башкирии заметно смягчится. Небо затянет облаками с прояснениями, местами выпадет небольшой снег.

Ночью термометры покажут от −10 до −15 градусов, при прояснениях возможно похолодание до −20. Дневная температура поднимется до −7,-12. Ветер умеренный, южный.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный