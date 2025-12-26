Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии семьям участников СВО оплатят покупку земли при рождении ребенка

22:15, 26 дек 2025

В башкирском городе Агидель запустили программу поддержки для семей участников СВО. Об этом рассказал глава администрации Денис Ирназаров.

Условия программы действуют с июня 2025 года. Если у военнослужащего после 1 июня родился ребёнок и его зарегистрировали в местном ЗАГСе, семья получает полную компенсацию расходов на покупку земли в городе.

Первые получатели

Семья Тимерьяновых стала первой, кому вручили сертификат по новой программе. Помимо появления малыша, они получили участок под строительство собственного жилья. Ирназаров подчеркнул, что такая возможность есть только у жителей Агидели, и это делает город привлекательнее для молодых семей.

Власти создали программу, чтобы дать молодым семьям шанс обзавестись жильём и строить планы на будущее. Инициатива направлена на развитие города как комфортного места для жизни с детьми.

Автор: Семен Подгорный
Теги: спецоперация льготы
