Артиллерист из Башкирии уничтожил дроны ВСУ из стрелкового оружия

22:26, 26 дек 2025

Военнослужащий из Башкортостана Денис Ханов в ходе спецоперации в одиночку поразил беспилотники ВСУ из стрелкового оружия. Об этом сообщают военные источники.

Артиллерист отбил атаку дронов и продолжил подвозить боеприпасы к установке. Это помогло расчёту САУ выполнить боевую задачу и накрыть пункт управления украинскими БПЛА. Действия бойца спасли экипаж и технику от уничтожения.

За смелость командование наградило Ханова медалью «За отвагу».

Автор: Семен Подгорный