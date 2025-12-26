Артиллерист из Башкирии уничтожил дроны ВСУ из стрелкового оружия
22:26, 26 дек 2025
Военнослужащий из Башкортостана Денис Ханов в ходе спецоперации в одиночку поразил беспилотники ВСУ из стрелкового оружия. Об этом сообщают военные источники.
Артиллерист отбил атаку дронов и продолжил подвозить боеприпасы к установке. Это помогло расчёту САУ выполнить боевую задачу и накрыть пункт управления украинскими БПЛА. Действия бойца спасли экипаж и технику от уничтожения.
За смелость командование наградило Ханова медалью «За отвагу».
Автор: Семен Подгорный
