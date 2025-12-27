Башкирию под Новый год завалит снегом

21:32, 27 дек 2025

Республику ждут обильные осадки в последние дни декабря. Об этом сообщает Башгидромет.

В воскресенье, 28 декабря, в регионе пройдёт небольшой снег. Ветер южный, умеренной силы. Столбик термометра ночью опустится до −8...-13°C, днём потеплеет до −5...-10°C.

В понедельник, 29 декабря, снегопады станут интенсивнее. На трассах прогнозируются снежные заносы. Ветер сохранится южный и умеренный. Температура ночью и днём составит от −5 до −13 градусов.

Автор: Семен Подгорный