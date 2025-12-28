Все новости Уфы и Башкортостана
Какую погоду готовит Башкирии Новый год и первые дни января

21:50, 28 дек 2025

Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды для Башкирии на последние дни декабря и начало января. Регион ожидает постепенное похолодание с небольшими осадками, которые прекратятся уже в первый день нового года.

Конец декабря

В ночь на 29 декабря температура опустится до минус 14 градусов, днём потеплеет до минус 11. Жителей ждёт кратковременный снегопад. 30 декабря ночью похолодает до минус 16 градусов, днём термометры покажут минус 11. Снег продолжится.

В новогоднюю ночь морозы ослабнут до минус 12 градусов. Днём 31 декабря воздух прогреется до минус 5 — самая тёплая температура на неделе. Осадки сохранятся и ночью, и днём.

Первые дни нового года

С 1 января погода изменится. Установится переменная облачность без осадков. Температура стабилизируется на отметке минус 8 градусов круглые сутки.

2 января небо останется облачным с прояснениями, снега не ожидается. Ночью похолодает до минус 15 градусов, днём потеплеет до минус 11.

Таким образом, жители Башкирии встретят новый год при умеренных морозах, а праздничные каникулы пройдут при ясной зимней погоде без снегопадов.

Автор: Семен Подгорный
