В Башкирии напугали прогнозом погоды перед Новым годом

22:04, 29 дек 2025

Госкомитет Башкортостана по ЧС на основе данных Башгидромета предупредил жителей республики об опасных погодных условиях 30 декабря. Синоптики обещают облачность с прояснениями и местами небольшой снег.

Температура воздуха ночью составит от −11 до −16 градусов, однако при ясном небе столбики термометров могут упасть до −21. Дневные показатели ожидаются в пределах −9...-14 градусов.

Главная угроза — туман. В ночные и утренние часы на отдельных участках автодорог видимость может снизиться до 500-1000 метров. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность.

Ветер ночью слабый, днем — умеренный южный.

Автор: Семен Подгорный
