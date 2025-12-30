Все новости Уфы и Башкортостана
Синоптики в Башкирии дали удивительный прогноз на 31 декабря и начало января

21:56, 30 дек 2025

Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды для Башкирии на новогодние праздники. Жителей республики ждут заметные температурные перепады.

В последний день уходящего года дневная температура составит около −5 градусов. Вероятность снегопада оценивается в 91%. В новогоднюю ночь воздух остынет до −8 градусов, временами пройдёт небольшой снег.

Первого января будет облачно с кратковременными осадками при тех же −5 градусах. Однако уже 2 и 3 января погода резко изменится: столбики термометров опустятся ниже −10. Самое серьёзное похолодание придётся на ночь со 2 на 3 января — морозы достигнут −21 градуса. Осадков в эти дни метеорологи не прогнозируют.

Ближе к концу праздничной недели температурный режим смягчится. 4 и 5 января днём ожидается потепление до −2...-3 градусов с возвращением снега.

