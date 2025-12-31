Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Погода в Башкирии готовит удивительный сюрприз в праздники

Погода в Башкирии готовит удивительный сюрприз в праздники

23:29, 31 дек 2025

Синоптики рассказали, какая погода ждёт жителей Башкирии 1 января. По данным регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первый день нового года в республике будет облачно с прояснениями. Ночью пройдёт снег, днём ожидаются небольшие осадки.

Температура воздуха в тёмное время суток составит −7...-12 градусов, при прояснениях возможно похолодание до −17. Днём столбики термометров покажут −3...-8 градусов. Ветер умеренный, южного направления.

По прогнозу Росгидромета, средняя температура января в регионе ожидается около климатической нормы — −12,5 градуса.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
Читайте также

В Башкирии температура воздуха превысит декабрьскую норму
Общество в Башкирии
В Башкирии температура воздуха превысит декабрьскую норму
В Башкирии выпадет снег и ударят морозы
Общество в Башкирии
В Башкирии выпадет снег и ударят морозы
Погода преподнесет жителям Башкирии неприятный сюрприз
Общество в Башкирии
Погода преподнесет жителям Башкирии неприятный сюрприз
Зима не сдается: Башкирию накроют сильный ветер и крепкие морозы
Общество в Башкирии
Зима не сдается: Башкирию накроют сильный ветер и крепкие морозы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен