Погода в Башкирии готовит удивительный сюрприз в праздники

23:29, 31 дек 2025

Синоптики рассказали, какая погода ждёт жителей Башкирии 1 января. По данным регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первый день нового года в республике будет облачно с прояснениями. Ночью пройдёт снег, днём ожидаются небольшие осадки.

Температура воздуха в тёмное время суток составит −7...-12 градусов, при прояснениях возможно похолодание до −17. Днём столбики термометров покажут −3...-8 градусов. Ветер умеренный, южного направления.

По прогнозу Росгидромета, средняя температура января в регионе ожидается около климатической нормы — −12,5 градуса.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный