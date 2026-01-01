В Башкирии прогнозируются морозы до -23 градусов в первые дни января

22:39, 01 янв 2026

Резкое похолодание ожидается в республике 2 января, предупреждает региональное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на пятницу температура воздуха опустится до −12...-17 градусов. При прояснениях похолодает еще сильнее — до −18...-23 градусов. Дневные показатели термометров составят −7...-12 градусов.

В отдельных районах Башкирии пройдет небольшой снег. Ветер прогнозируется умеренный, южного направления. Жителям рекомендуется учитывать погодные условия при планировании выхода на улицу.

Автор: Семен Подгорный