В Башкирии прогнозируются морозы до -23 градусов в первые дни января
22:39, 01 янв 2026
Резкое похолодание ожидается в республике 2 января, предупреждает региональное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В ночь на пятницу температура воздуха опустится до −12...-17 градусов. При прояснениях похолодает еще сильнее — до −18...-23 градусов. Дневные показатели термометров составят −7...-12 градусов.
В отдельных районах Башкирии пройдет небольшой снег. Ветер прогнозируется умеренный, южного направления. Жителям рекомендуется учитывать погодные условия при планировании выхода на улицу.
Автор: Семен Подгорный