Бойцы СВО записали новогоднее обращение к жителям Башкирии

22:28, 02 янв 2026

Военнослужащие с передовой поздравили земляков с наступившим 2026 годом. Видео появилось в соцсетях главы региона Радия Хабирова. В ответ руководитель республики пожелал бойцам вернуться домой живыми и здоровыми, пообещав дальнейшую поддержку им и их семьям.

«Низкий поклон всем нашим бойцам», — написал Хабиров, отметив важность связи фронта с тылом в праздничные дни.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео