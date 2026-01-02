Бойцы СВО записали новогоднее обращение к жителям Башкирии
22:28, 02 янв 2026
Военнослужащие с передовой поздравили земляков с наступившим 2026 годом. Видео появилось в соцсетях главы региона Радия Хабирова. В ответ руководитель республики пожелал бойцам вернуться домой живыми и здоровыми, пообещав дальнейшую поддержку им и их семьям.
«Низкий поклон всем нашим бойцам», — написал Хабиров, отметив важность связи фронта с тылом в праздничные дни.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Читайте также
Россия/мир
Минобороны России подготовит рейтинг регионов по заботе о бойцах СВО
Политика в Башкирии
В соцсетях распространяют фейк-видео с изображением главы Башкирии
Политика в Башкирии
Азат Хакимов стал врио главы администрации Белорецкого района Башкирии
Политика в Башкирии
«Хрупкая, но сильная девушка-боец»: Хабиров встретился с Мизулиной