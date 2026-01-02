Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Бойцы СВО записали новогоднее обращение к жителям Башкирии

Бойцы СВО записали новогоднее обращение к жителям Башкирии

22:28, 02 янв 2026

Военнослужащие с передовой поздравили земляков с наступившим 2026 годом. Видео появилось в соцсетях главы региона Радия Хабирова. В ответ руководитель республики пожелал бойцам вернуться домой живыми и здоровыми, пообещав дальнейшую поддержку им и их семьям.

«Низкий поклон всем нашим бойцам», — написал Хабиров, отметив важность связи фронта с тылом в праздничные дни.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: спецоперация Хабиров Радий Фаритович
Читайте также

Минобороны России подготовит рейтинг регионов по заботе о бойцах СВО
Россия/мир
Минобороны России подготовит рейтинг регионов по заботе о бойцах СВО
В соцсетях распространяют фейк-видео с изображением главы Башкирии
Политика в Башкирии
В соцсетях распространяют фейк-видео с изображением главы Башкирии
Азат Хакимов стал врио главы администрации Белорецкого района Башкирии
Политика в Башкирии
Азат Хакимов стал врио главы администрации Белорецкого района Башкирии
«Хрупкая, но сильная девушка-боец»: Хабиров встретился с Мизулиной
Политика в Башкирии
«Хрупкая, но сильная девушка-боец»: Хабиров встретился с Мизулиной


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен