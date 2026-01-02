Морозы до -27°C придут в Башкирию в первые выходные года

22:31, 02 янв 2026

Жителей республики ждёт резкое похолодание после продолжительного периода мягкой погоды. Об этом сообщает Башгидромет.

В субботу, 3 января, ночью температура опустится до −18...-23°C, в отдельных районах похолодает до −27°C. Днём столбики термометров покажут −10...-15°C. Ожидается умеренный юго-западный ветер.

Воскресенье принесёт небольшое потепление. Ночью прогнозируется −10...-15°C, при прояснениях до −20°C. Днём температура составит −5...-10°C. Местами пройдёт небольшой снег.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Gemini