Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирию придет потепление

В Башкирию придет потепление

22:16, 03 янв 2026

В Башкирии в ближайшие дни ожидается резкое повышение температуры воздуха. Об этом сообщает региональное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно прогнозу синоптиков, в воскресенье, 4 января, погода начнёт меняться. Ночью температура составит от −10 до −15 градусов, однако при прояснениях возможно похолодание до −18, −23 градусов. Дневные показатели поднимутся до −5, −10 градусов. В ряде районов республики пройдёт небольшой снег, местами синоптики не исключают метель. Ветер южный, умеренный, днём с порывами до сильного.

Понедельник, 5 января, принесёт ещё более мягкую погоду. Ночная температура ожидается в диапазоне −4, −9 градусов, в отдельных районах до −14 градусов. Днём воздух прогреется до −1, −6 градусов. Осадки продолжатся в виде снега.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
Читайте также

В Башкирии прогнозируются морозы до -23 градусов в первые дни января
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируются морозы до -23 градусов в первые дни января
В Башкирию возвращаются крепкие морозы
Общество в Башкирии
В Башкирию возвращаются крепкие морозы
В Башкирии придет аномально теплая погода
Общество в Башкирии
В Башкирии придет аномально теплая погода
Зима не сдается: Башкирию накроют сильный ветер и крепкие морозы
Общество в Башкирии
Зима не сдается: Башкирию накроют сильный ветер и крепкие морозы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен