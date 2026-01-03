В Башкирию придет потепление

22:16, 03 янв 2026

В Башкирии в ближайшие дни ожидается резкое повышение температуры воздуха. Об этом сообщает региональное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно прогнозу синоптиков, в воскресенье, 4 января, погода начнёт меняться. Ночью температура составит от −10 до −15 градусов, однако при прояснениях возможно похолодание до −18, −23 градусов. Дневные показатели поднимутся до −5, −10 градусов. В ряде районов республики пройдёт небольшой снег, местами синоптики не исключают метель. Ветер южный, умеренный, днём с порывами до сильного.

Понедельник, 5 января, принесёт ещё более мягкую погоду. Ночная температура ожидается в диапазоне −4, −9 градусов, в отдельных районах до −14 градусов. Днём воздух прогреется до −1, −6 градусов. Осадки продолжатся в виде снега.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный