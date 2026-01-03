Все новости Уфы и Башкортостана
Стало известно, когда в 2026 году будет следующее повышение пенсий

22:23, 03 янв 2026

22:23, 03 янв 2026

С начала 2026 года в России уже проиндексировали страховые пенсии — они выросли на 7,6 процента. Теперь стало известно, когда ждать следующего повышения выплат пенсионерам.

С 1 апреля власти увеличат социальные пенсии на 6,8 процента. После индексации средний размер таких выплат достигнет 16,6 тысячи рублей. Неработающие пенсионеры, чей доход после повышения останется меньше регионального прожиточного минимума, дополнительно получат социальную доплату.

Кроме того, каждый месяц будут увеличивать фиксированную часть страховой пенсии для тех, кто отметил 80-летие в предыдущем месяце, а также для граждан с первой группой инвалидности.

Стало известно, кому из россиян с 1 января повысят пенсии

