Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии прогнозируется мощный снегопад

В Башкирии прогнозируется мощный снегопад

22:14, 04 янв 2026

Жителей Башкирии предупредили о надвигающейся непогоде. По данным регионального Гидрометцентра, в понедельник и вторник, 5–6 января, республику ожидают обильные осадки и метели.

В понедельник на большей части региона пройдёт снег — от небольшого до умеренного. На юге республики осадки усилятся до сильных, поднимется метель. Синоптики предупреждают о снежных заносах и гололедице на дорогах. Ночью температура опустится до −6...-11 градусов, в южных районах — до −16. Днём столбики термометров покажут −1...-6 градусов. Ожидается умеренный юго-западный и южный ветер с порывами.

Во вторник ночью снегопад продолжится, на юге с метелью. На дорогах сохранится гололедица, в отдельных южных районах возможен гололёд. Днем осадки ослабнут до небольших. Температура ночью составит −3...-8 градусов, местами до −13, днём — от −2 до −7 градусов.

Автомобилистам рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
Читайте также

В Башкирии прогнозируется ненастная погода
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируется ненастная погода
Холодный старт 2024 года: погода подготовила неприятный сюрприз для жителей Башкирии
Общество в Башкирии
Холодный старт 2024 года: погода подготовила неприятный сюрприз для жителей Башкирии
Башкирию накроет циклон: снег, дождь, ветер
Общество в Башкирии
Башкирию накроет циклон: снег, дождь, ветер
Неблагоприятная погода ожидается в Башкирии
Общество в Башкирии
Неблагоприятная погода ожидается в Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен