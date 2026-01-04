В Башкирии прогнозируется мощный снегопад

22:14, 04 янв 2026

Жителей Башкирии предупредили о надвигающейся непогоде. По данным регионального Гидрометцентра, в понедельник и вторник, 5–6 января, республику ожидают обильные осадки и метели.

В понедельник на большей части региона пройдёт снег — от небольшого до умеренного. На юге республики осадки усилятся до сильных, поднимется метель. Синоптики предупреждают о снежных заносах и гололедице на дорогах. Ночью температура опустится до −6...-11 градусов, в южных районах — до −16. Днём столбики термометров покажут −1...-6 градусов. Ожидается умеренный юго-западный и южный ветер с порывами.

Во вторник ночью снегопад продолжится, на юге с метелью. На дорогах сохранится гололедица, в отдельных южных районах возможен гололёд. Днем осадки ослабнут до небольших. Температура ночью составит −3...-8 градусов, местами до −13, днём — от −2 до −7 градусов.

Автомобилистам рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах.

Автор: Семен Подгорный