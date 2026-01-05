Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии ищут победителя новогодней лотереи, выигравшего 1 млн рублей

В Башкирии ищут победителя новогодней лотереи, выигравшего 1 млн рублей

21:13, 05 янв 2026

Один из жителей Башкирии стал обладателем миллиона рублей в новогоднем розыгрыше, но до сих пор не забрал выигрыш.

Счастливый билет сработал 1 января 2026 года, когда прошел один из крупнейших тиражей всероссийской государственной лотереи. Организаторы от Министерства финансов России распределили в тот день призов на сумму свыше полутора миллиардов рублей между участниками со всей страны.

Победителю из Башкортостана нужно успеть заявить о себе в ближайшие семь месяцев. Для этого обладателю счастливого билета необходимо прийти в клиентский офис лотереи с документами и пройти процедуру идентификации. Такой порядок действует для всех призов от 15 тысяч рублей.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Писательница из Уфы выиграла в лотерею миллион рублей

Читайте также:

Писательница из Уфы выиграла в лотерею миллион рублей
Автор: Семен Подгорный
Теги: выигрыш
Читайте также

МРОТ подскочит на рекордные 20% в 2026-м: сколько будут получать россияне
Россия/мир
МРОТ подскочит на рекордные 20% в 2026-м: сколько будут получать россияне
Самозанятые в России смогут получать выплаты по больничному с 2026 года. Объясняем как
Россия/мир
Самозанятые в России смогут получать выплаты по больничному с 2026 года. Объясняем как
В Башкирии оператор станка выиграл миллион рублей во время рабочей смены
Общество в Башкирии
В Башкирии оператор станка выиграл миллион рублей во время рабочей смены
Житель Башкирии не угадал ни одного числа в лотерее и стал миллионером
Общество в Башкирии
Житель Башкирии не угадал ни одного числа в лотерее и стал миллионером


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен