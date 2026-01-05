В Башкирии ищут победителя новогодней лотереи, выигравшего 1 млн рублей
21:13, 05 янв 2026
Один из жителей Башкирии стал обладателем миллиона рублей в новогоднем розыгрыше, но до сих пор не забрал выигрыш.
Счастливый билет сработал 1 января 2026 года, когда прошел один из крупнейших тиражей всероссийской государственной лотереи. Организаторы от Министерства финансов России распределили в тот день призов на сумму свыше полутора миллиардов рублей между участниками со всей страны.
Победителю из Башкортостана нужно успеть заявить о себе в ближайшие семь месяцев. Для этого обладателю счастливого билета необходимо прийти в клиентский офис лотереи с документами и пройти процедуру идентификации. Такой порядок действует для всех призов от 15 тысяч рублей.
