Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии передали важную информацию о погоде

В Башкирии передали важную информацию о погоде

21:19, 05 янв 2026

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан предупредило жителей региона о резком ухудшении погодных условий 6 января.

На территорию республики надвигается снегопад. В южных районах синоптики прогнозируют мокрый снег и метель с порывами ветра до 20 метров в секунду ночью. Дорожная обстановка значительно осложнится — ожидаются снежные накаты, заносы и гололедица. Отдельные участки трасс окутает туман, который снизит видимость до 500-1000 метров в ночные и утренние часы.

Спасатели обратились к автомобилистам с настоятельной рекомендацией отказаться от поездок без острой необходимости и переждать непогоду дома.

По данным Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, ссылающегося на Башгидромет, в столице республики ночью столбики термометров опустятся до −6...-8 градусов, днем потеплеет до −3...-5 градусов. Утром Уфу ждет облачность и снег, к середине дня осадки прекратятся. Ветер юго-западного и западного направления будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Башкирии
Общество в Башкирии
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Башкирии
Жителей Башкирии предупредили о резком ухудшении погоды
Общество в Башкирии
Жителей Башкирии предупредили о резком ухудшении погоды
Грозы, град и шквалистый ветер: на Башкирию надвигается непогода
Общество в Башкирии
Грозы, град и шквалистый ветер: на Башкирию надвигается непогода
В Башкирии резко ухудшится погода
Общество в Башкирии
В Башкирии резко ухудшится погода


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен