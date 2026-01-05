В Башкирии передали важную информацию о погоде

21:19, 05 янв 2026

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан предупредило жителей региона о резком ухудшении погодных условий 6 января.

На территорию республики надвигается снегопад. В южных районах синоптики прогнозируют мокрый снег и метель с порывами ветра до 20 метров в секунду ночью. Дорожная обстановка значительно осложнится — ожидаются снежные накаты, заносы и гололедица. Отдельные участки трасс окутает туман, который снизит видимость до 500-1000 метров в ночные и утренние часы.

Спасатели обратились к автомобилистам с настоятельной рекомендацией отказаться от поездок без острой необходимости и переждать непогоду дома.

По данным Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, ссылающегося на Башгидромет, в столице республики ночью столбики термометров опустятся до −6...-8 градусов, днем потеплеет до −3...-5 градусов. Утром Уфу ждет облачность и снег, к середине дня осадки прекратятся. Ветер юго-западного и западного направления будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash