В Башкирии ввели квоты для трудоустройства участников СВО

21:24, 05 янв 2026

С 4 января 2026 года в Башкортостане начал действовать закон о квотировании рабочих мест для военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции. Инициатива направлена на содействие в трудоустройстве бойцов после возвращения из зоны боевых действий.

Условия для работодателей

Нововведение касается компаний с численностью персонала свыше 100 человек. Такие организации должны резервировать 1 процент от общего количества сотрудников для участников СВО. При оформлении трудовых отношений с военнослужащими работодатель автоматически выполняет требования законодательства.

Масштаб программы

По словам Константина Толкачева, возглавляющего региональный парламент, благодаря квотированию около 5 тысяч человек получат возможность трудоустроиться у 1 100 предприятий республики. Компании, принимающие на работу участников военной операции, смогут рассчитывать на льготные условия.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: С 1 января в Башкирии повысят региональные выплаты для участников СВО

Автор: Семен Подгорный