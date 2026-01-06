В Башкирии похолодает до -18 градусов

22:22, 06 янв 2026

Жителей Башкирии предупредили о надвигающихся морозах. По данным Башгидромета, 7 января в отдельных районах республики столбики термометров опустятся до −18 градусов.

Синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью местами пройдёт небольшой снег, днём осадков не ожидается. Ветер будет дуть с юга и юго-востока со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура ночью составит от −8 до −13 градусов, в некоторых районах похолодает до −18. Днем воздух прогреется до −5, −10 градусов.

Автор: Семен Подгорный