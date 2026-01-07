МЧС предупредило жителей Башкирии об опасной погоде

22:18, 07 янв 2026

В четверг, 8 января, в Башкортостане ожидается резкое ухудшение метеоусловий. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по республике.

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями и снегопады. Ночью осадки усилятся до умеренных в некоторых районах. На дорогах образуются снежные заносы, накат и гололедица. В отдельных местах возможен гололед. Южный ветер местами достигнет порывов до 14 метров в секунду.

Температура ночью составит от −8 до −13 градусов, в ясную погоду похолодает до −18. Днем воздух прогреется до −2, −7 градусов.

Ночью и утром видимость на отдельных участках дорог сократится до 500-1000 метров из-за снега и тумана. Спасатели призывают водителей быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ