В Башкирии появилось срочное предупреждение о погоде

20:46, 08 янв 2026

Госкомитет РБ по ЧС выпустил срочное метеопредупреждение для жителей республики — 9 января погодные условия в регионе заметно ухудшатся.

По информации Башгидромета, Башкирию ожидает облачность с прояснениями, местами небольшой снег. Главная угроза для автомобилистов — гололедица на трассах и густой туман в тёмное время суток. Видимость на отдельных участках дорог упадёт до 500 метров и менее.

Ветер прогнозируется южный, порывы достигнут 7-12 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до −4...-9 градусов, при ясном небе — до −14. Днём станет немного теплее: от −3 до −8 градусов.

В Уфе синоптики обещают аналогичную картину: переменная облачность без значительных осадков. На городских улицах также возможна гололедица. Температура ночью в столице составит −6...-8 градусов, днем воздух прогреется до −4...-6 градусов.

Водителям настоятельно рекомендуют проявлять повышенную осторожность на дорогах и соблюдать скоростной режим.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash.ru
