В Башкирии погода вновь удивит

22:17, 09 янв 2026

Жителей республики ждут заметные перепады температур. Об этом информирует региональное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу, 10 января, небо над Башкирией затянет облаками с прояснениями. Осадков синоптики не обещают. Ночью столбики термометров опустятся до −10...-15 градусов, при этом юго-восток региона ожидает более суровый мороз — до −20. Днём температура поднимется до −4...-9 градусов. Ветер слабый, направление будет меняться.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash.ru
