В Башкирии погода готовит очередной сюрприз

21:56, 11 янв 2026

Жителей Башкирии ожидает ощутимое похолодание сразу после завершения новогодних каникул. Об этом информирует региональное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В понедельник, 12 января, на территории республики установится облачная погода с прояснениями. В отдельных районах пройдёт небольшой снег. Ночью температура опустится до −9...-14 градусов, а в некоторых местах столбик термометра может упасть до −20. Днём воздух прогреется лишь до −6...-11 по Цельсию.

Синоптики прогнозируют умеренный ветер юго-восточного направления. Метеорологи отмечают, что подобный характер погоды сохранится в ближайшие дни.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash