Детские пособия в России повысят с 1 февраля: новые размеры выплат
22:00, 11 янв 2026
Семьи с детьми получат больше денег от государства. Соцфонд РФ объявил о росте выплат с 1 февраля 2026 года.
Единовременная выплата при появлении ребенка достигнет 28 773 рублей. Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за малышом до полутора лет вырастет до 83 021 рубля.
Единое пособие на детей младше 17 лет также увеличится. В среднем по России его размер составит 9,2 тысячи рублей (50% от детского прожиточного минимума), 13,8 тысячи (75%) или 18,4 тысячи рублей (100%) — в зависимости от дохода семьи. Новые суммы начнут поступать россиянам уже в следующем месяце.
