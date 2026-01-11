Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Белорецке простились с участником СВО рядовым Эльдаром Манаповым

В Белорецке простились с участником СВО рядовым Эльдаром Манаповым

22:09, 11 янв 2026

В Белорецке 10 января состоялось прощание с бойцом специальной военной операции Эльдаром Манаповым. Траурная церемония прошла на Аллее Героев, сообщила районная администрация.

38-летний Манапов был уроженцем Белорецка. После окончания первой школы получил специальность термиста в профессионально-техническом училище. Из-за полученной травмы не смог отслужить по призыву, хотя очень хотел попасть в армию. Работал водителем общественного транспорта и занимался патриотическим воспитанием молодежи.

Летом 2024 года подписал контракт с военным ведомством. Воевал в составе мотострелкового подразделения. Погиб в сентябре прошлого года. За участие в боевых действиях награжден медалью СВО и орденом Мужества посмертно.

Родственники и знакомые вспоминают Манапова как доброго и надежного человека. Особенно его любили дети. Он всегда приходил на помощь, не боялся сложностей и был опорой для своей семьи. Местные власти выразили соболезнования близким погибшего военнослужащего.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии попрощались с погибшим бойцом СВО

Читайте также:

В Башкирии попрощались с погибшим бойцом СВО
Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Белорецкого района
Теги: Белорецк спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

В башкирском Белорецке простились с Дмитрием Крыловым, погибшим на СВО
Общество в Башкирии
В башкирском Белорецке простились с Дмитрием Крыловым, погибшим на СВО
В Белорецке простятся с Гором Агадажаняном, погибшим в ходе СВО
Общество в Башкирии
В Белорецке простятся с Гором Агадажаняном, погибшим в ходе СВО
В Башкирии похоронили участника СВО Николая Бурылева
Общество в Башкирии
В Башкирии похоронили участника СВО Николая Бурылева
В Башкирии похоронили участника СВО капитана ВДВ Ивана Посаженникова
Общество в Башкирии
В Башкирии похоронили участника СВО капитана ВДВ Ивана Посаженникова


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен