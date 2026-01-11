В Белорецке простились с участником СВО рядовым Эльдаром Манаповым

22:09, 11 янв 2026

В Белорецке 10 января состоялось прощание с бойцом специальной военной операции Эльдаром Манаповым. Траурная церемония прошла на Аллее Героев, сообщила районная администрация.

38-летний Манапов был уроженцем Белорецка. После окончания первой школы получил специальность термиста в профессионально-техническом училище. Из-за полученной травмы не смог отслужить по призыву, хотя очень хотел попасть в армию. Работал водителем общественного транспорта и занимался патриотическим воспитанием молодежи.

Летом 2024 года подписал контракт с военным ведомством. Воевал в составе мотострелкового подразделения. Погиб в сентябре прошлого года. За участие в боевых действиях награжден медалью СВО и орденом Мужества посмертно.

Родственники и знакомые вспоминают Манапова как доброго и надежного человека. Особенно его любили дети. Он всегда приходил на помощь, не боялся сложностей и был опорой для своей семьи. Местные власти выразили соболезнования близким погибшего военнослужащего.

