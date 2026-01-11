Соцфонд проактивно пересчитал пенсии женщинам с пятью и более детьми

22:15, 11 янв 2026

Почти 400 тысяч российских женщин, родивших и воспитавших пятерых и более детей, получили увеличенные пенсии. Об этом сообщает Социальный фонд России. Пересчет произошел автоматически, без необходимости подавать заявления.

Изменения связаны с новым законодательством, вступившим в силу с 1 января 2026 года. Теперь в пенсионный стаж засчитывается время ухода за всеми детьми в семье, а не только за первыми четырьмя, как было ранее. Специалисты фонда самостоятельно составили списки получательниц, связались с ними и получили согласие на перерасчет.

Глава СФР Сергей Чирков отметил, что благодаря проактивному подходу сотни тысяч женщин избежали необходимости самостоятельного обращения в фонд. Те, кто еще не получил перерасчет, могут подать заявку через Госуслуги или в клиентской службе.

В Башкортостане право на перерасчет имеют 23 527 женщин. Больше всего многодетных пенсионерок живет в Баймакском, Абзелиловском и Стерлитамакском районах, а также в Стерлитамаке. Свыше 90 процентов башкирских многодетных матерей уже дали согласие дистанционно. Женщинам, выходящим на пенсию после 1 января 2026 года, периоды ухода зачтут автоматически.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash