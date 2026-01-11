Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Соцфонд проактивно пересчитал пенсии женщинам с пятью и более детьми

Соцфонд проактивно пересчитал пенсии женщинам с пятью и более детьми

22:15, 11 янв 2026

Почти 400 тысяч российских женщин, родивших и воспитавших пятерых и более детей, получили увеличенные пенсии. Об этом сообщает Социальный фонд России. Пересчет произошел автоматически, без необходимости подавать заявления.

Изменения связаны с новым законодательством, вступившим в силу с 1 января 2026 года. Теперь в пенсионный стаж засчитывается время ухода за всеми детьми в семье, а не только за первыми четырьмя, как было ранее. Специалисты фонда самостоятельно составили списки получательниц, связались с ними и получили согласие на перерасчет.

Глава СФР Сергей Чирков отметил, что благодаря проактивному подходу сотни тысяч женщин избежали необходимости самостоятельного обращения в фонд. Те, кто еще не получил перерасчет, могут подать заявку через Госуслуги или в клиентской службе.

В Башкортостане право на перерасчет имеют 23 527 женщин. Больше всего многодетных пенсионерок живет в Баймакском, Абзелиловском и Стерлитамакском районах, а также в Стерлитамаке. Свыше 90 процентов башкирских многодетных матерей уже дали согласие дистанционно. Женщинам, выходящим на пенсию после 1 января 2026 года, периоды ухода зачтут автоматически.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Стало известно, когда в 2026 году будет следующее повышение пенсий

Читайте также:

Стало известно, когда в 2026 году будет следующее повышение пенсий
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: выплаты пенсии
Читайте также

Многодетным матерям пересчитают пенсии: как подать заявление
Общество в Башкирии
Многодетным матерям пересчитают пенсии: как подать заявление
Многодетные матери в Башкирии получили право на досрочную пенсию
Общество в Башкирии
Многодетные матери в Башкирии получили право на досрочную пенсию
Женщины в России смогут раньше выйти на пенсию
Общество в Башкирии
Женщины в России смогут раньше выйти на пенсию
Не индексация, а перерасчет: пенсионерам рассказали о нюансах увеличения выплат в 2024 году – кого ждут сюрпризы
Общество в Башкирии
Не индексация, а перерасчет: пенсионерам рассказали о нюансах увеличения выплат в 2024 году – кого ждут сюрпризы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен