Синоптики предупредили о резком похолодании в Башкирии

Синоптики предупредили о резком похолодании в Башкирии

19:49, 12 янв 2026

Республику Башкортостан ожидает значительное понижение температуры в ближайшие дни. Об этом сообщает региональное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Уже во вторник, 13 января, температура ночью опустится до −8...-13 градусов, а при прояснении до −18...-23 градусов. Дневные показатели составят −4...-9 градусов. На востоке региона будет значительно холоднее — до −14 градусов. Ожидается небольшой снегопад. Ветер юго-восточного и восточного направления, умеренный, днём местами возможны сильные порывы.

Ещё более суровые условия прогнозируются на среду, 14 января. В ночные часы температура упадёт до −20...-25 градусов. Днём восточные территории республики ждут морозы до −18 градусов.

