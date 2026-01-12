Элвин Грей объяснил причину долгого молчания в соцсетях и анонсировал новый трек
19:52, 12 янв 2026
Башкирский исполнитель Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, вернулся в социальные сети после длительного отсутствия. Музыкант сообщил поклонникам о причинах своего молчания.
Артист признался, что намеренно не выходил на связь, не делал публикаций и не записывал ролики — ему требовался качественный отдых. Певец отметил, что перерыв пошел на пользу.
Юльякшин поздравил аудиторию с новогодними праздниками и заверил, что теперь станет активнее общаться с подписчиками. Сейчас музыкант отдыхает в Таиланде, где наслаждается жаркой погодой и успел получить загар.
Исполнитель сообщил, что планирует возобновить профессиональную деятельность через две недели. Грей начнет подготовку к выступлениям и представит публике свою новую композицию. Точная дата релиза трека пока не раскрывается.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.