Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Элвин Грей объяснил причину долгого молчания в соцсетях и анонсировал новый трек

Элвин Грей объяснил причину долгого молчания в соцсетях и анонсировал новый трек

19:52, 12 янв 2026

Башкирский исполнитель Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, вернулся в социальные сети после длительного отсутствия. Музыкант сообщил поклонникам о причинах своего молчания.

Артист признался, что намеренно не выходил на связь, не делал публикаций и не записывал ролики — ему требовался качественный отдых. Певец отметил, что перерыв пошел на пользу.

Юльякшин поздравил аудиторию с новогодними праздниками и заверил, что теперь станет активнее общаться с подписчиками. Сейчас музыкант отдыхает в Таиланде, где наслаждается жаркой погодой и успел получить загар.

Исполнитель сообщил, что планирует возобновить профессиональную деятельность через две недели. Грей начнет подготовку к выступлениям и представит публике свою новую композицию. Точная дата релиза трека пока не раскрывается.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Telegram-канал Радика Юльякшина
Теги: Элвин Грей Радик Юльякшин
Читайте также

Башкирский певец Элвин Грей покинул Россию накануне Нового года
Общество в Башкирии
Башкирский певец Элвин Грей покинул Россию накануне Нового года
Элвин Грей сообщил, что покидает Россию
Культура в Башкирии
Элвин Грей сообщил, что покидает Россию
Элвин Грей вынужден взять паузу в концертной деятельности из-за проблем со слухом
Общество в Башкирии
Элвин Грей вынужден взять паузу в концертной деятельности из-за проблем со слухом
Элвин Грей рассказал о важном для него дне
Общество в Башкирии
Элвин Грей рассказал о важном для него дне


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен