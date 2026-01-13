Башкирию заморозит до -36: синоптики предупредили о резком похолодании

22:07, 13 янв 2026

В Башкортостане ожидается значительное понижение температуры воздуха. Об этом сообщают специалисты Башгидромета и центра «Фобос».

14 января тёплая погода начнёт отступать. Ночью столбики термометров опустятся до −15 градусов, а при прояснениях — до −20. Днём воздух прогреется лишь до −13 градусов. Существенных осадков не предвидится, местами возможен небольшой снег. Ветер будет дуть с востока и северо-востока, на юге республики — с порывами.

15 января холода усилятся. Ночью температура достигнет −18 градусов, при ясном небе — до −23. Дневные показатели составят около −14 градусов. Осадки не ожидаются.

Однако настоящие испытания ждут жителей региона ближе к концу января. По прогнозам метеорологов центра «Фобос», в республику придут сильные морозы — температура может опуститься до −36 градусов.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный