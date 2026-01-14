Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В ходе СВО погиб 50-летний доброволец из Белорецка Алексей Квашин

В ходе СВО погиб 50-летний доброволец из Белорецка Алексей Квашин

21:46, 14 янв 2026

В зоне СВО погиб 50-летний житель Белорецка Алексей Квашин. Информацию подтвердили представители местной администрации.

Мужчина окончил городскую школу № 17. После армии работал в охране, а незадолго до ухода на фронт трудился в частной охранной организации «Щит». Также Квашин входил в состав казачества Белорецкого района.

Весной 2023-го Алексей заключил контракт с военным ведомством и добровольно отправился в зону боевых действий. Служил в мотострелковом подразделении. Получил ранение, прошел восстановительный период и вернулся обратно на передовую.

За проявленную храбрость был награжден медалью «За отвагу». Погиб в декабре минувшего года во время выполнения служебных обязанностей.

Родственники вспоминают Алексея как жизнерадостного и отзывчивого человека, который всегда был готов прийти на помощь. Для своей семьи он был надежной опорой.

Представители районной власти назвали Квашина мужественным защитником, погибшим героем, и выразили соболезнования родным.

Церемония прощания запланирована на 15 января. Гражданская панихида начнется в 11:30 на аллее Героев, траурный митинг стартует в полдень.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Белорецке простились с участником СВО рядовым Эльдаром Манаповым

Читайте также:

В Белорецке простились с участником СВО рядовым Эльдаром Манаповым
Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Белорецкого района
Теги: Белорецк Погибшие на Украине спецоперация
Читайте также

Боец СВО из Башкирии посмертно награжден орденом Мужества
Общество в Башкирии
Боец СВО из Башкирии посмертно награжден орденом Мужества
В Башкирии простились с погибшим в зоне СВО контрактником Алексеем Климовым
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в зоне СВО контрактником Алексеем Климовым
В зоне СВО погиб строитель из Башкирии
Общество в Башкирии
В зоне СВО погиб строитель из Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в СВО добровольцем Алексеем Газизовым
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в СВО добровольцем Алексеем Газизовым


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен