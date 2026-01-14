В ходе СВО погиб 50-летний доброволец из Белорецка Алексей Квашин
21:46, 14 янв 2026
В зоне СВО погиб 50-летний житель Белорецка Алексей Квашин. Информацию подтвердили представители местной администрации.
Мужчина окончил городскую школу № 17. После армии работал в охране, а незадолго до ухода на фронт трудился в частной охранной организации «Щит». Также Квашин входил в состав казачества Белорецкого района.
Весной 2023-го Алексей заключил контракт с военным ведомством и добровольно отправился в зону боевых действий. Служил в мотострелковом подразделении. Получил ранение, прошел восстановительный период и вернулся обратно на передовую.
За проявленную храбрость был награжден медалью «За отвагу». Погиб в декабре минувшего года во время выполнения служебных обязанностей.
Родственники вспоминают Алексея как жизнерадостного и отзывчивого человека, который всегда был готов прийти на помощь. Для своей семьи он был надежной опорой.
Представители районной власти назвали Квашина мужественным защитником, погибшим героем, и выразили соболезнования родным.
Церемония прощания запланирована на 15 января. Гражданская панихида начнется в 11:30 на аллее Героев, траурный митинг стартует в полдень.
