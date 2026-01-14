В Башкирии 15 января ожидается похолодание до -28 градусов

22:08, 14 янв 2026

Жителям республики стоит утеплиться — синоптики предупреждают о резком похолодании. По данным Гидрометцентра России, над регионом усиливается область высокого давления, которая принесёт морозную и сухую погоду.

В четверг, 15 января, осадков в Башкирии не ожидается. Ночью столбики термометров опустятся до −15...-20 градусов, в отдельных районах — до −23...-28 градусов. Днём воздух прогреется до −10...-15 градусов, местами сохранится мороз до −20 градусов. Ветер восточный и северо-восточный, умеренный, на юге республики возможны сильные порывы.

Синоптики отмечают, что средиземноморский циклон, обрушивший на Москву рекордные снегопады, до Башкирии не дойдёт. При этом температура во второй декаде января ожидается на 4 градуса ниже климатической нормы.

