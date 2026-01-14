Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии 15 января ожидается похолодание до -28 градусов

В Башкирии 15 января ожидается похолодание до -28 градусов

22:08, 14 янв 2026

Жителям республики стоит утеплиться — синоптики предупреждают о резком похолодании. По данным Гидрометцентра России, над регионом усиливается область высокого давления, которая принесёт морозную и сухую погоду.

В четверг, 15 января, осадков в Башкирии не ожидается. Ночью столбики термометров опустятся до −15...-20 градусов, в отдельных районах — до −23...-28 градусов. Днём воздух прогреется до −10...-15 градусов, местами сохранится мороз до −20 градусов. Ветер восточный и северо-восточный, умеренный, на юге республики возможны сильные порывы.

Синоптики отмечают, что средиземноморский циклон, обрушивший на Москву рекордные снегопады, до Башкирии не дойдёт. При этом температура во второй декаде января ожидается на 4 градуса ниже климатической нормы.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Радий Хабиров / Телеграм
Теги: погода в башкирии
Читайте также

В Башкирии дали крайне неожиданный прогноз погоды
Общество в Башкирии
В Башкирии дали крайне неожиданный прогноз погоды
Холодный сюрприз в Башкирии: синоптики обещают заморозки
Общество в Башкирии
Холодный сюрприз в Башкирии: синоптики обещают заморозки
В Башкирии прогнозируются трескучие морозы
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируются трескучие морозы
Погода приготовила жителям Башкирии неприятный сюрприз
Общество в Башкирии
Погода приготовила жителям Башкирии неприятный сюрприз


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен