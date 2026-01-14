Все новости Уфы и Башкортостана
Военнослужащего танкового полка из Башкирии наградили двумя медалями

22:26, 14 янв 2026

Житель Белебея с позывным «Весёлый» получил высокие награды за участие в спецоперации, сообщает администрация города. Военнослужащий танкового полка мечтал о службе с детства, однако до декабря 2023 года работал вахтовым методом.

После подписания контракта с Минобороны боец отправился в зону СВО. За проявленные мужество и отвагу белебеевец удостоен медали Жукова и медали «За спасение погибавших». В настоящее время «Весёлый» продолжает выполнять боевые задачи в составе танкового подразделения на передовой.

В Башкирии ввели квоты для трудоустройства участников СВО

