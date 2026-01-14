Военнослужащего танкового полка из Башкирии наградили двумя медалями
22:26, 14 янв 2026
Житель Белебея с позывным «Весёлый» получил высокие награды за участие в спецоперации, сообщает администрация города. Военнослужащий танкового полка мечтал о службе с детства, однако до декабря 2023 года работал вахтовым методом.
После подписания контракта с Минобороны боец отправился в зону СВО. За проявленные мужество и отвагу белебеевец удостоен медали Жукова и медали «За спасение погибавших». В настоящее время «Весёлый» продолжает выполнять боевые задачи в составе танкового подразделения на передовой.
Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба администрации Белебея / соцсети
