В Башкирии 16 января ожидается понижение температуры до -29 градусов

22:03, 15 янв 2026

В Башкирии резко похолодает — регион накроют арктические морозы. Об этом сообщает региональное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Средиземноморский циклон покинул территорию республики, уступив место холодным воздушным массам. Уже в пятницу, 16 января, ночная температура опустится до −17...-22 градусов, а в отдельных районах похолодает до −29. Днём потеплеет незначительно: термометры покажут от −10 до −15 градусов, местами до −20.

Погода установится облачная с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный и восточный, умеренный, однако на юго-востоке возможны сильные порывы.

По прогнозам метеорологов, вторая декада января в регионе будет холоднее нормы на 4 градуса.

Автор: Семен Подгорный